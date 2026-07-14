ЗМІ: Трамп виступить з промовою, у якій знову говоритиме про фальсифікацію виборів 2020 року

Експерти вважають, що Трамп закладає основу для того, щоб оскаржити поразку республіканців та підірвати позиції демократів, якщо вони повернуть собі владу в Конгресі в листопаді.

Президент США Дональд Трамп у четвер ввечері виступить із зверненням до нації щодо нещодавно розсекречених даних розвідки про розслідування втручання в американські вибори та вразливостей машин для голосування, про які заявляють у Білому домі.

Про це повідомляє France24.

Президент-республіканець може використати свою телевізійну промову, щоб знову повторити свої неправдиві заяви про те, що він програв вибори 2020 року демократу Джо Байдену через масові фальсифікації.

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Численні суди, перевірки бюлетенів та Міністерство юстиції за часів його першого президентського терміну не знайшли жодних доказів такого шахрайства, включно з фальсифікацією голосування за допомогою машин.

Федеральне відомство з кібербезпеки разом з іншими федеральними, регіональними та місцевими посадовцями оголосили ті вибори “найбезпечнішими в американській історії”.

Спираючись на постійні заяви Трампа про “фальсифікацію” виборів у США, його адміністрація вже понад рік прагне посилити федеральний нагляд за проведенням виборів та змінити саму процедуру голосування. Юристи наголошують, що такі дії обмежують повноваження штатів і прямо порушують Конституцію США.

Оскільки на листопадових проміжних виборах вирішується контроль республіканців над Конгресом, демократи та деякі експерти з безпеки виборів побоюються, що адміністрація Трампа планує втрутитися в ці перегони. Експерти вважають, що, заявляючи про вибори 2020 року як нелегітимні, Трамп закладає основу для того, щоб оскаржити поразку республіканців та підірвати позиції демократів, якщо вони повернуть собі владу в Конгресі в листопаді.

Білий дім створив спеціальну групу для розслідування виборів 2020 року

Видання з посиланням на джерела зазначає, що Білий дім також нещодавно створив цільову групу для розслідування виборів 2020 року. До її роботи долучили журналіста Джона Соломона – колишнього кореспондента Fox News.

Соломон попросив надати доступ до документів, пов'язаних з аналізом, автори якого не погодилися з висновками розвідки США від 2021 року. Тоді розвідка констатувала відсутність будь-яких ознак того, що іноземні сили намагалися або змогли змінити “будь-який технічний аспект” голосування на виборах 2020 року.

У несекретній версії оцінки був висновок, що президент Росії Володимир Путін санкціонував операції впливу, спрямовані на збільшення кількості голосів за Трампа та підрив довіри громадськості до виборчого процесу в США.

Китай розглядав можливість проведення операцій впливу, спрямованих на зміну результатів виборів, але вирішив не робити цього.

Іран зі свого боку проводив багатовекторну приховану кампанію впливу, щоб підірвати кандидатуру Трампа.

Звіт підготувала Національна рада з розвідки – головний аналітичний орган розвідувальної спільноти США – разом з ЦРУ, Міністерством внутрішньої безпеки, ФБР, Бюро розвідки та досліджень Державного департаменту й Агентством національної безпеки.