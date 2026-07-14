У США агент ICE застрелив колумбійського мігранта. Це 9 смерть з початку антиміграційної кампанії Трампа

26-річний чоловік з дозволом на роботу у Сполучених Штатах загинув, коли офіцер відкрив вогонь, заявивши, що його автомобіль становить загрозу.

Протести після смертельної стрілянини за участю ICE у штаті Мен

У США співробітник Імміграційної та митної служби (ICE) застрелив водія в Біддефорді, прибережному містечку штату Мен.

Про це повідомляють Euronews.

Це вже другий випадок за тиждень, коли ICE застосувала зброю на ураження, і дев'ята смерть від початку масштабної кампанії Дональда Трампа проти нелегальної імміграції.

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Групи з прав мігрантів ідентифікували загиблого чоловіка як 26-річного колумбійця. Посольство Колумбії підтвердило, що воно контактує з владою США та надає консульську підтримку родині.

Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що його співробітники стежили за будинком особи, щодо якої було видано остаточне рішення про депортацію. Коли вони спробували зупинити транспортний засіб, що виїжджав звідти, водій нібито спробував втекти. Побоюючись за громадську безпеку, один з офіцерів відкрив вогонь.

Однак сенатор від штату Мен Ангус Кінг після розмови з міністром внутрішньої безпеки Марквейном Малліном дав іншу версію. За його словами, офіцер вистрілив, бо “чоловік нібито намагався використати свій автомобіль як зброю” проти агентів у Біддефорді, які не носили нагрудних камер.

Маллін також повідомив Кінгу, що офіцери виїхали на місце події для виконання ордеру на арешт, який не стосувався людини, яку застрелили, виправивши попередню заяву.

Видання повідомило, що у Біддефорді вчора вечері зібралися кілька сотень протестувальників, які вимагали ліквідації ICE. Менша група прихильників агентства та Трампа також провела акції.