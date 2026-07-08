Агент ICE смертельно поранив чоловіка під час зупинки автомобіля в Техасі

Це щонайменше восьма стрілянина за участю офіцерів ICE з початку другої адміністрації президента Дональда Трампа.

У США підтвердили, що агент Імміграційної та митної служби (ICE) смертельно поранив Лоренцо Сальгадо Араужо під час зупинки автомобіля у Г'юстоні у штаті Техас, повідомляє DW.

В ICE заявили, що агент захищався після того, як Сальгадо Араужо, громадянин Мексики, спробував уникнути арешту та протаранив автомобіль офіцера.

Демократи та латиноамериканські групи закликали до незалежного розслідування. Раніше, як у випадку з убивством Рене Гуд у Міннесоті в січні, свідчення агентів про стрілянину суттєво відрізнялися від відеодоказів.

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“Усі наявні відеозаписи, повідомлення та інші докази повинні бути збережені та переглянуті в рамках повного та неупередженого розслідування”, – сказала Сільвія Гарсія, яка представляє в Конгресі округ Г'юстона, де сталася стрілянина.

Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) заявило, що Араужо перебував у Сполучених Штатах нелегально. Але його син Роналду Сальгадо повідомив журналістам, що чоловік перебував у процесі отримання офіційного дозволу на роботу.

Місцева мешканка Джульєт Мартінес розповіла, що зняла на відео місце події, проїжджаючи повз. Вона заявила, що на відео видно закривавленого чоловіка, який стогне від болю, лежачи на землі в наручниках.

У DHS заявили, що Сальгадо Араужо помер під час транспортування до місцевої лікарні.

На місці стрілянини відбувся невеликий протест, а також було встановлено імпровізований меморіал загиблому.

Унаслідок активізації ICE загинули щонайменше 8 людей

Це щонайменше восьма стрілянина за участю офіцерів ICE з початку другої адміністрації президента Дональда Трампа, серед жертв – щонайменше двоє громадян США.

Трамп спрямував значні ресурси на збільшення активності ICE, зокрема на масовий набір працівників. Критики заявляють, що нові агенти не проходять належної підготовки щодо правоохоронних процедур.

Мешканці міст, де зросла кількість співробітників ICE, як-от Г'юстон, заявляють про атмосферу страху у місті. Люди бояться незаконних арештів і насильства. Центри утримання ICE також жорстко критикують за небезпечні та антисанітарні умови, особливо для маленьких дітей.