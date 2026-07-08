Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
ГоловнаСвіт

Агент ICE смертельно поранив чоловіка під час зупинки автомобіля в Техасі

Це щонайменше восьма стрілянина за участю офіцерів ICE з початку другої адміністрації президента Дональда Трампа.

Агент ICE смертельно поранив чоловіка під час зупинки автомобіля в Техасі
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У США підтвердили, що агент Імміграційної та митної служби (ICE) смертельно поранив Лоренцо Сальгадо Араужо під час зупинки автомобіля у Г'юстоні у штаті Техас, повідомляє DW.

В ICE заявили, що агент захищався після того, як Сальгадо Араужо, громадянин Мексики, спробував уникнути арешту та протаранив автомобіль офіцера.

Демократи та латиноамериканські групи закликали до незалежного розслідування. Раніше, як у випадку з убивством Рене Гуд у Міннесоті в січні, свідчення агентів про стрілянину суттєво відрізнялися від відеодоказів.

Реклама

“Усі наявні відеозаписи, повідомлення та інші докази повинні бути збережені та переглянуті в рамках повного та неупередженого розслідування”, – сказала Сільвія Гарсія, яка представляє в Конгресі округ Г'юстона, де сталася стрілянина.

Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) заявило, що Араужо перебував у Сполучених Штатах нелегально. Але його син Роналду Сальгадо повідомив журналістам, що чоловік перебував у процесі отримання офіційного дозволу на роботу.

Місцева мешканка Джульєт Мартінес розповіла, що зняла на відео місце події, проїжджаючи повз. Вона заявила, що на відео видно закривавленого чоловіка, який стогне від болю, лежачи на землі в наручниках.

У DHS заявили, що Сальгадо Араужо помер під час транспортування до місцевої лікарні. 

На місці стрілянини відбувся невеликий протест, а також було встановлено імпровізований меморіал загиблому.

Унаслідок активізації ICE загинули щонайменше 8 людей

Це щонайменше восьма стрілянина за участю офіцерів ICE з початку другої адміністрації президента Дональда Трампа, серед жертв – щонайменше двоє громадян США.

Трамп спрямував значні ресурси на збільшення активності ICE, зокрема на масовий набір працівників. Критики заявляють, що нові агенти не проходять належної підготовки щодо правоохоронних процедур.

Мешканці міст, де зросла кількість співробітників ICE, як-от Г'юстон, заявляють про атмосферу страху у місті. Люди бояться незаконних арештів і насильства. Центри утримання ICE також жорстко критикують за небезпечні та антисанітарні умови, особливо для маленьких дітей.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies