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Трамп під час саміту НАТО поскаржився Ердогану на Мелоні

Господар Білого дому чомусь вирішив пояснити свою кампанію проти італійської прем'єрки турецькому лідеру.

Трамп під час саміту НАТО поскаржився Ердогану на Мелоні
Джорджа Мелоні і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Анкарі зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом порушив тему відносин із прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Як пише Укрінформ, республіканець спробував пояснити, чому останнім часом він дозволяє собі глузувати в інтернеті над колись найпалкішою прихильницею його політики в Європі. Трамп заявив, що погіршення у ставленні відбулося на тлі відмови Італії допомогти США у війні проти Ірану.

Глава держави назвав Мелоні "хорошою людиною, яка припустилася помилки". Провина прем'єрки за версією Трампа полягає у небажанні надавати майданчики для американських військово-повітряних сил під час проведення операції проти іспамської республіки. 

Господар Білого дому нарікає, що це саме Італія мала бути зацікавлена у постачанні нафти через Ормузьку протоку, бо купує енергоносії, в той час як США "мають нафти більше, ніж у будь-кого у світі, ще й тепер, коли є Венесуела". 

Трамп двічі публічно принизив Мелоні, коли спершу розповів про її нібито нав'язливе бажання зробити з ним фото на саміті G7 для поліпшення власних рейтингів, а потім виклав у соцмережах світлину політикині з написом, який натякає на заборону для неї до нього наближатися

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