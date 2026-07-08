Трамп під час саміту НАТО поскаржився Ердогану на Мелоні

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Анкарі зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом порушив тему відносин із прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Як пише Укрінформ, республіканець спробував пояснити, чому останнім часом він дозволяє собі глузувати в інтернеті над колись найпалкішою прихильницею його політики в Європі. Трамп заявив, що погіршення у ставленні відбулося на тлі відмови Італії допомогти США у війні проти Ірану.

Глава держави назвав Мелоні "хорошою людиною, яка припустилася помилки". Провина прем'єрки за версією Трампа полягає у небажанні надавати майданчики для американських військово-повітряних сил під час проведення операції проти іспамської республіки.

Господар Білого дому нарікає, що це саме Італія мала бути зацікавлена у постачанні нафти через Ормузьку протоку, бо купує енергоносії, в той час як США "мають нафти більше, ніж у будь-кого у світі, ще й тепер, коли є Венесуела".

Трамп двічі публічно принизив Мелоні, коли спершу розповів про її нібито нав'язливе бажання зробити з ним фото на саміті G7 для поліпшення власних рейтингів, а потім виклав у соцмережах світлину політикині з написом, який натякає на заборону для неї до нього наближатися.