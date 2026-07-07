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Голови парламентів України та Сербії обговорили переговори щодо вступу до ЄС

Стефанчук наголосив, що важливо посилювати співпрацю профільних комітетів. 

Голови парламентів України та Сербії обговорили переговори щодо вступу до ЄС
Фото: Руслан Стефанчук

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та голова Народної скупщини Сербії Ана Брнабич обговорили процес відкриття переговорних кластерів щодо вступу їхніх країн до Європейського Союзу.

Про це повідомив Стефанчук у фейсбуці

"З Аною Брнабич нас об'єднує не лише парламентський діалог, а й розуміння: на європейському шляху Україна та Сербія не конкуренти – ми партнери. Під час зустрічі з головою Народної скупщини Республіки Сербія подякував за теплий прийом у Белграді... Обговорили євроінтеграційний шлях наших держав, процес відкриття переговорних кластерів і практичний обмін досвідом між парламентами", – написав він.

Стефанчук наголосив, що важливо посилювати співпрацю профільних комітетів, зокрема у питаннях гармонізації законодавства з правом ЄС та парламентського контролю за виконанням євроінтеграційних реформ.

"Також говорили про додаткову підтримку України та запуск конкретних проєктів, які допоможуть долати наслідки російської агресії. Для нас важливо, щоб українсько-сербська співпраця наповнювалася практичним змістом — від гуманітарних ініціатив до участі у відбудові України. Переконаний: разом ми сильніші. І саме така відкрита, чесна та взаємно поважна співпраця робить європейський шлях наших держав більш упевненим", - додав спікер парламенту.

Нагадаємо, що в травні Україна та Сербія домовились відновити роботу з укладення угоди про вільну торгівлю

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