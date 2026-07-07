​Суд у Франції залишив чинним вирок Марін Ле Пен, але скоротив термін заборони на участь у виборах

Вона зможе брати участь у виборах президента в 2027 році.

Паризький апеляційний суд залишив чинним вирок лідерці парламентської фракції партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен у справі про нецільове витрачання коштів Європарламенту, але скоротив термін заборони на участь у виборах.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Ле Пен засудили до штрафу у сумі 100 тисяч євро, трьох років позбавлення волі, два з яких умовно, з обов'язком носити електронний браслет. Суд також позбавив її права обіймати виборні посади протягом 45 місяців, у тому числі 30 місяців умовно. При цьому відлік позбавлення права обіймати виборні посади триває з 31 березня 2025 року.

Таким чином, Ле Пен зможе брати участь у виборах президента Франції, які відбудуться у 2027 році. При цьому під час кампанії вона буде змушена носити електронний браслет.

Сама Ле Пен до рішення суду неодноразово говорила, що не хоче вести кампанію з електронним браслетом. Вона обіцяла прокоментувати рішення суду і сказати, чи братиме участь у виборах.