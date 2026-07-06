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У Сирії анонсували візит до країни Макрона – першого західного лідера після повалення Асада

Французький президент нібито відвідає Сирію для обговорення шляхів зміцнення двосторонніх відносин та питань, що становлять спільний інтерес, зокрема бізнесових.

У Сирії анонсували візит до країни Макрона – першого західного лідера після повалення Асада
Еммануель Макрон
Фото: EPA

У Сирії анонсували візит президента Франції Еммануеля Макрона – перший візит глави західноєвропейської держави з моменту повалення багаторічного режиму Башара Асада у 2024 році.

Про це повідомляє France24 з посиланням на державне інформаційне агентство SANA і на пресслужбу сирійського президентства.

Зазначається, що Макрон відвідає Сирію для обговорення шляхів зміцнення двосторонніх відносин та питань, що становлять спільний інтерес.

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Дату поїздки не повідомили, але зазначається, що Макрона супроводжуватиме делегація, включно з інвесторами та представниками французьких компаній – у межах зусиль щодо зміцнення економічної співпраці.

Під час обговорення також буде йтися про “регіональні та міжнародні події”.

Париж цю інформацію наразі не коментував.

Останнім президентом Франції, який відвідав Дамаск, був Ніколя Саркозі у 2009 році, до того, як уряд Асада жорстоко придушив продемократичні протести у 2011 році. Це спричинило тривалий конфлікт, унаслідок якого загинуло понад пів мільйона людей, а також була спустошена інфраструктура та промисловість Сирії.

На початку минулого року емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль-Тані став першим іноземним главою держави, який відвідав Дамаск після того, як до влади прийшла нова влада на чолі з президентом Ахмедом аш-Шараа.

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