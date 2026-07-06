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Федоров проситиме міністрів оборони передати Україні ракети до Patriot зі складів за рахунок законтрактованого постачання

Міністр підкреслив, що це рішення врятує життя. 

Федоров проситиме міністрів оборони передати Україні ракети до Patriot зі складів за рахунок законтрактованого постачання
Михайло Федоров
Фото: Володимир Зеленський

Міністр оборони України Михайло Федоров проситиме іноземних колег передати ракети до систем ППО Patriot зі складів – за рахунок контрактів про майбутні постачання. За місяць у світі таких ракет виробляють менше, ніж Росія запускає по українцях.

Федоров у дописі в Telegram повідомив, що ворог свідомо нарощує кількість балістичних атак, застосовуючи ракети в небачених масштабах. Росія користується гострим дефіцитом ракет для збиття. 

«Як продовження розмов Президента з європейськими лідерами сьогодні проведу серію переговорів із колегами – міністрами оборони країн, які мають ракети до Patriot на складах. Ми вже законтрактували та продовжуємо контрактувати ракети до Patriot, поставки яких розпочнуться наступного року. Наше звернення до партнерів – передати ракети зі своїх запасів уже зараз, а згодом замістити їх за рахунок наших майбутніх поставок. Просте рішення для партнерів – тимчасово виділити ці ракети зі своїх складів – урятує безліч життів наших громадян. Не можна допустити, щоб обережна бюрократія стала бар’єром для захисту людського життя. Ці ракети потрібні Україні саме зараз – в українській системі ППО», – сказав міністр. 

Контекст

Уночі 6 липня Росія провела масовану атаку, основною ціллю став Київ. У столиці загинули не менше 11 людей, ще троє жертв – у Вишневому. Поранені десятки цивільних. Це друга атака менш ніж за тиждень: попереднього удару ворог завдав 2 липня.

Для сьогоднішнього удару окупанти використали 29 балістичних ракет, 39 крилатих і 351 дрон. Частину крилатих ракет вдалося збити, але балістичні – ні. Президент пояснив, що збивати балістику українцям уже нічим. Під час атаки 2 липня захисникам вдалося збити 4 балістичні ракети. 

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