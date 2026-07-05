Відповідний референдум не відбувся через низьку явку. На голосування також винесли питання про відновлення спеціальної антикорупційної прокуратури.

Референдум про скасування довічних виплат прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо після його відставки визнано таким, що не відбувся, через низьку явку.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Після обробки майже всіх бюлетенів явка склала трохи вище 16% за необхідних 50%.

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На голосування винесли два питання: про скасування довічної виплати колишнім прем’єр-міністрам та про відновлення Спеціальної прокуратури, яка розслідувала тяжкі злочини та корупцію. Це відомство було скасоване урядом Фіцо у 2024 році, що викликало масові протести в країні.

За інформацією словацьких ЗМІ, більшість учасників референдуму підтримали обидві пропозиції.

Фото: EPA/UPG

Положення про довічні виплати колишнім очільникам уряду було ухвалене у 2024 році після замаху на Роберта Фіцо, внаслідок якого він зазнав тяжких поранень. Відповідно до закону, прем’єр-міністр, який обіймав посаду не менш як два терміни, після відставки отримує щомісячну виплату, співставну із зарплатою депутата парламенту. Цим критеріям нині відповідає лише Фіцо.

Референдум ініціювала позапарламентська опозиційна партія Demokrati, яка зібрала понад 350 тисяч підписів на його підтримку.