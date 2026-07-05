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Bloomberg: Китай і Росія проведуть спільні військово-морські навчання Joint Sea-2026 у липні

Також КНР та РФ здійснять спільне морське патрулювання в Тихому океані.

Bloomberg: Китай і Росія проведуть спільні військово-морські навчання Joint Sea-2026 у липні
Фото: EPA/UPG

Китай і Росія у липні проведуть спільні військово-морські навчання Joint Sea-2026 у китайських територіальних водах і повітряному просторі. Після завершення навчань військові двох країн здійснять спільне морське патрулювання в Тихому океані.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Міністерство національної оборони Китаю.

Згідно із заявою китайського оборонного відомства, навчання проходитимуть у районі міста Ціндао. Водночас точні дати проведення маневрів, а також кількість військових кораблів, літаків і особового складу, які братимуть участь у навчаннях, поки не розголошуються.

У Міністерстві оборони Китаю зазначили, що Joint Sea-2026 є частиною щорічного плану військової співпраці між Пекіном і Москвою. За офіційною версією китайської сторони, навчання спрямовані на «розв'язання проблем безпеки та сприяння підтримці миру й стабільності в регіоні».

Після завершення навчань китайські та російські військово-морські сили проведуть спільне патрулювання в акваторії Тихого океану.

  • Таємне військове навчання російських сил на території Китаю, яке відбулося наприкінці 2025 року, особисто схвалив міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов. Навчання проходитимуть у районі міста Ціндао. 
  • Водночас кількість військових кораблів, літаків і особового складу, які братимуть участь у навчаннях, поки не розголошуються.
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