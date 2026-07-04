Франція повертає свій авіаносець із Ормузької протоки

Франція повертає до порту базування авіаносець «Шарль де Голль» із Ормузької протоки. Водночас сили протимінної боротьби та кораблі їхнього супроводу залишаються розгорнутими в регіоні.

Про це французький президент Еммануель Макрон написав у соцмережі Х.

Франція розгорнула на Близькому Сході сили протимінної боротьби, зокрема два мінні тральщики. Разом із двома фрегатами та морським патрульним літаком ці сили були готові спільно із партнерами сприяти повному відновленню судноплавства та забезпеченню безпеки руху через Ормузьку протоку.

«Підписання 17 червня меморандуму про взаєморозуміння між Сполученими Штатами та Іраном стало важливим кроком до зміцнення регіональної стабільності, зокрема завдяки підтвердженню принципу свободи судноплавства в Ормузькій протоці. З огляду на цей позитивний розвиток подій і зміну потреб, а також після конструктивних переговорів, які я провів із султаном Оману, я ухвалив рішення скоригувати наше військове розгортання», – написав Макрон.

Тому авіаносець «Шарль де Голль» повертається до свого порту базування в Тулоні, а сили протимінної боротьби та кораблі їхнього супроводу залишаються розгорнутими в регіоні.