​У США відзначення Дня незалежності почалося із промови Трампа біля гори Рашмор

Деякі заходи довелося скасувати через сильну спеку, але Трамп пообіцяв ще одну промову.

У Сполучених Штатах почали святкування 250 річниці проголошення незалежності із промови президента Дональда Трампа біля гори Рашмор. Деякі заходи довелося скасувати через аномальну спеку.

Про це пише Financial Times.

Виступаючи біля одного з найвідоміших національних символів США, Трамп стверджував, що комуністична ідеологія є «найбільшою загрозою» для країни, прирівнявши її за масштабом до двох світових воєн і терористичних атак 11 вересня 2001 року.

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Республіканська партія останнім часом активно використовує звинувачення демократів у «комунізмі» напередодні проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться восени. Поштовхом до цього стали успіхи кандидатів від Демократичних соціалістів на праймеріз у Нью-Йорку та їхнє посилення в інших штатах.

«Америка ніколи не стане комуністичною країною. І ми можемо програти проміжні вибори лише в тому разі, якщо самі дозволимо собі їх програти», – заявив Трамп.

Напередодні святкування Дня незалежності 4 липня президент говорив про винятковість США, назвавши заснування держави та її подальшу історію «найкращим і найдивовижнішим, що будь-коли створили людські руки на цій планеті».

«Ми є спадкоємцями найпрекраснішої землі, найзахопливішої історії та найціннішої спадщини, яку будь-коли освітлювало сонце», – додав він.

Трамп виступав біля підніжжя гори Рашмор, де висічені гігантські гранітні портрети чотирьох найвпливовіших президентів США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Лінкольна та Теодора Рузвельта.

Хоча місця для нового портрета на меморіалі немає, Трамп неодноразово заявляв, що було б «гарною ідеєю» додати до нього й власне зображення. Ще під час свого першого президентського терміну він публікував відповідні дописи в соціальних мережах. Після повернення до Білого дому він активно розміщує своє ім'я та зображення на федеральних будівлях, державних програмах, паспортах, пам'ятних золотих монетах, а також на платформі знижок на рецептурні ліки TrumpRx.

У Вашингтоні, де мають відбутися головні урочистості, атмосферу святкування затьмарює рекордна спека. Організатори традиційного параду до Дня незалежності, який мав пройти в центрі столиці в суботу, повідомили про його скасування через екстремально високі температури.

Великий американський ярмарок (Great American State Fair), що проходить на Національній алеї між будівлею Капітолію та монументом Вашингтону, також був змушений тимчасово припинити роботу в п'ятницю, коли температура повітря піднялася до понад 35°C.

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Ярмарок, де встановлено 34-метрове колесо огляду та павільйони всіх американських штатів, від моменту відкриття минулого місяця відвідувала порівняно невелика кількість людей.

У суботу на Національній алеї відбудеться святковий захід Salute to America, який включатиме музичні виступи та демонстраційні польоти винищувачів і стратегічних бомбардувальників B-1. Очікується, що ввечері Дональд Трамп також виступить із промовою на Національній алеї. Раніше цього тижня він пообіцяв виголосити «дуже довгу промову», незважаючи на спеку.

«Просто щоб показати, що я можу все», – сказав президент.

Фото: EPA/UPG Підготовка до Дня незалежності США

Організатори повідомили, що для відвідувачів будуть доступні безкоштовна питна вода, охолоджувальні намети та додаткові медичні бригади.

Завершиться святкування феєрверком, який організатори називають найбільшим в історії США. Планується запуск близько 850 тисяч піротехнічних зарядів із десяти майданчиків, розташованих уздовж Національної алеї, біля нещодавно реконструйованого Дзеркального басейну та з барж на річці Потомак.

Оргкомітет Freedom 250 закликав учасників заздалегідь оцінити стан свого здоров'я перед відвідуванням заходу, попередивши, що після запуску феєрверків «якість повітря погіршиться».