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У Туреччині взяли під арешт стендап-коміка за жарти про Ердогана й іслам

Стамбульська прокуратура почала розслідування після отримання 185 скарг від громадян.

У Туреччині взяли під арешт стендап-коміка за жарти про Ердогана й іслам
стендап-комік Деніз Гьокташ
Фото: скриншот відео

Суд у Стамбулі відправив під варту відомого стендап-коміка Деніза Гьокташа. 

Його затримали в головному аеропорту міста після повернення з-за кордону через фрагменти сольного концерту, який набрав понад 9,4 мільйона переглядів на YouTube, пише ВВС.

Коміка звинувачують в «образі президента» Реджепа Тайїпа Ердогана і «публічному приниженні релігійних цінностей» через гумористичні репліки про Коран і главу держави.

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Стамбульська прокуратура почала розслідування після отримання 185 скарг від громадян. Крім того, влада заблокувала доступ до уривків виступу, які поширювали на платформі Х.

Під час допиту Гьокташ відкинув звинувачення, наголосивши, що його виступ мав лише сатиричний характер. Він пояснив, що вже три роки виступає з цією програмою в різних містах Туреччини перед десятками тисяч глядачів, і ніхто не заявляв про ображені почуття.

Щодо використання слова «диктатор» на адресу Ердогана, комік зауважив, що це загальноприйняте політичне визначення, яке є темою широких публічних дискусій у країні.

До речі, останніми тижнями турецька влада затримала понад 200 осіб, серед яких журналісти, активісти, екологи і правозахисники, а також запровадила заборону на проведення будь-яких демонстрацій у столиці до 10 липня.

Правозахисні організації, колеги-артисти і опозиційні політики засудили арешт коміка.

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