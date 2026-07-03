Загальна вартість контракту становить близько 108 мільйонів євро.

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Фінляндія закупить у шведської компанії Saab Bofors Dynamics нові наземні системи ППО малого радіуса дії RBS 70 NG.

Про це повідомив міністр оборони країни Антті Хяккянен, пише Yle.

За словами міністра, закупівля є частиною масштабної програми зміцнення обороноздатності країни.

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"Щоб забезпечити нашу боєготовність, необхідні відповідні сучасні системи для кожного типу загрози. Ця закупівля є лише однією зі складових більш масштабного пакету заходів", – заявив Антті Хяккянен.

RBS 70 NG є модернізованою версією мобільної зенітно-ракетної системи Saab ITO05M, яка перебуває на озброєнні фінської армії вже понад 20 років.

У Міноборони Фінляндії зазначили, що нові комплекси суттєво посилять можливості країни із протидії як безпілотним, так і пілотованим літальним апаратам.

Загальна вартість контракту становить близько 108 мільйонів євро без урахування податків. До пакета закупівлі також входять боєприпаси, навчальне обладнання та система технічного обслуговування.