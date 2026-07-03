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Вночі зафіксували влучання керованої ракети та 21 дрона

ППО знешкодила 83 цілі. 

Вночі зафіксували влучання керованої ракети та 21 дрона
Трійка отримала власний полк ППО
Фото: пресслужба Третього АК

У ніч на 3 липня російська армія запустила по території Україні дві керовані ракети та 105 безпілотників. Одну із ракет знешкодила ППО, інша влучила. Також зафіксували влучання 21 безпілотника на 16 локаціях, ще у 5 місцях впали уламки.

Про це повідомили у Повітряних силах.

«У ніч на 3 липня (з 18:00 2 липня) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Запорізької області та 105 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерове – рф., Донецьк – ТОТ», – розповіли там. 

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, протиповітряна оборона збила та подавила 83 цілі: керовану авіаційну ракету Х-59/69, 82 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок атака триває, в повітряному просторі перебувають декілька ворожих БпЛА. 

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