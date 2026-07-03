Вчора у Миколаївській області Росія вбила та поранила людей

Учора протягом всього дня ворог атакував Миколаївську область ударними БпЛА типу Shahed. Через це семеро людей постраждали, а один чоловік загинув.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Віталій Кім, унаслідок вчорашньої ранкової атаки Shahed на Миколаїв постраждали чотири людини. Двох чоловіків віком 58 та 71 років госпіталізували, і станом на сьогодні один із них у стабільно тяжкому стані, а інший у стані середньої тяжкості. Ще двоє постраждалих, чоловік та жінка, отримали гостру реакцію на стрес. Пошкоджено десять приватних будинків, будівлю підприємства, автомобіль. Також виникла пожежа на відкритій території, яку ліквідували рятувальники.

Вдень ворог атакував БпЛА типу Shahed заправку у Костянтинівській громаді Миколаївського району. Внаслідок удару загинув 45-річний чоловік, а ще двоє чоловіків віком 33 та 44 років поранені, їх госпіталізували. На ранок стан одного чоловіка тяжкий, стабільний, іншого – середньої тяжкості. Знищено будівлю АЗС та три легкові автомобілі.

У Веснянській громаді ударний БпЛА типу Shahed атакував ферму, там поранений 59-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні і надалі проходитиме амбулаторне лікування. Пошкоджено складське приміщення.

У Нечаянській громаді внаслідок удару БпЛА типу Shahed виникла пожежа та пошкоджена будівля АЗС. Крім того, ворог атакував ударним дроном типу «Молнія» Куцурубську громаду, і в с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Також РФ вісім разів атакувала FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади, а по останній била ще й із РСЗВ. У цих громадах люди цілі.