З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, 100 поранених (оновлено)
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
ГоловнаСуспільствоВійна

Вчора у Миколаївській області Росія вбила та поранила людей

Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. 

Вчора у Миколаївській області Росія вбила та поранила людей
Наслідки російської атаки на Миколаївщині, ілюстративне фото
Фото: Миколаївська ОВА

Учора протягом всього дня ворог атакував Миколаївську область ударними БпЛА типу Shahed. Через це семеро людей постраждали, а один чоловік загинув. 

Як написав у телеграмі начальник ОВА Віталій Кім, унаслідок вчорашньої ранкової атаки Shahed на Миколаїв постраждали чотири людини. Двох чоловіків віком 58 та 71 років госпіталізували, і станом на сьогодні один із них у стабільно тяжкому стані, а інший у стані середньої тяжкості. Ще двоє постраждалих, чоловік та жінка, отримали гостру реакцію на стрес. Пошкоджено десять приватних будинків, будівлю підприємства, автомобіль. Також виникла пожежа на відкритій території, яку ліквідували рятувальники.

Вдень ворог атакував БпЛА типу Shahed заправку у Костянтинівській громаді Миколаївського району. Внаслідок удару загинув 45-річний чоловік, а ще двоє чоловіків віком 33 та 44 років поранені, їх госпіталізували. На ранок стан одного чоловіка тяжкий, стабільний, іншого – середньої тяжкості. Знищено будівлю АЗС та три легкові автомобілі.

У Веснянській громаді ударний БпЛА типу Shahed атакував ферму, там поранений 59-річний чоловік. Він самостійно звернувся до лікарні і надалі проходитиме амбулаторне лікування. Пошкоджено складське приміщення.

У Нечаянській громаді внаслідок удару БпЛА типу Shahed виникла пожежа та пошкоджена будівля АЗС. Крім того, ворог атакував ударним дроном типу «Молнія» Куцурубську громаду, і в с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Також РФ вісім разів атакувала FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади, а по останній била ще й із РСЗВ. У цих громадах люди цілі.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies