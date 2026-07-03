У Запорізькій області російськими атаками травмовані 11 людей, зокрема четверо дітей

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Упродовж минулої доби російська армія атакувала Запоріжжя та область ракетою, завдавала авіаударів, била дронами та із артилерії. 11 людей, зокрема четверо дітей, поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, вчора три російських безпілотники атакували обласний центр. Внаслідок удару пошкоджені будинок, склад з продуктами та спортцентр. Там поранені сім людей, у тому числі діти 6, 7, 12 та 16 років.

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Загалом упродовж доби окупанти завдали 880 ударів по 62 населених пунктах Запорізької області.

Порог спрямував ракету по Запоріжжю, здійснив 25 авіаударів по Запоріжжю, Зарічному, Комишувасі, Новомиколаївці, Любицькому, Матвіївці, Таврійському, Одарівці, Розумівці, Новояковлівці, Оріхову, Микільському, Омельнику, Широкому, Ясній Поляні, Долинці, Копанях та Данилівці.

601 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Новоолександрівку, Косівцеве, Андріанівку, Сонячне, Зеленопілля, Високогірне, Нижню Хортицю, Новослобідку, Наталівку, Лисогірку, Канівське, Розумівку, Придолинівку, Лукашеве, Канцерівку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Добропілля, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Рибне, Новоселівку, Воздвижівку, Варварівку, Прилуки, Преображенку та Нове Запоріжжя.

253 артилерійські удари прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Святопетрівці, Добропіллю, Гуляйпільському, Староукраїнці, Прилуках та Рибному.

Надійшло 171 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.