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МЗС Чехії пообіцяло росіянам місце в пеклі за атаки на Україну

Обстріл Києва викликав бурхливу реакцію в чеському уряді.

МЗС Чехії пообіцяло росіянам місце в пеклі за атаки на Україну
Прага, Чехія
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Чехії оприлюднило різку заяву щодо обстрілу росіянами Києва, що став одним за найбільш масованих за час повномасштабного вторгнення і призвів до 27 вбитих мирних жителів.

Як зазначило відомство у мережі X, Росія цинічно назвала "відплатою" удар за багато кілометрів від лінії фронту, внаслідок якого десятки цивільних загинули та зазнали поранень.

МЗС звернулося до очільника російської "дипломатії" Сергія Лаврова з риторичним питанням, чи є це "відплата за п'ять років небажання України коритися". 

У чеському уряді емоційно заявили, що "для тих, хто планує такі напади, віддає накази щодо них і навіть просто їх виправдовує, у пеклі підготовлено найтемніше місце".

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