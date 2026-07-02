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У Кривому Розі отримав підозру підліток, який на замовлення Росії підпалював авто

Відомо про три пошкодженні автомобілі.

У Кривому Розі отримав підозру підліток, який на замовлення Росії підпалював авто
згоріле авто у Кривому Розі
Фото: Нацпол

Отримав підозру 16-річний хлопець, який на замовлення Росії підпалював автомобілі. 

Як повідомляє поліція Дніпропетровщини, пошкоджені три автівки.

Слідство встановило, що підліток здійснював підпали з листопада по грудень 2025 року на території Довгинцівського району міста за грошову винагороду від росіян. Фігурант заздалегідь готувався до злочинів: він придбав легкозаймисту речовину, а вночі обливав нею припарковані біля житлових будинків авто і підпалював запальничкою.

Під час огляду місць злочину поліцейські вилучили фрагменти горіння для експертного дослідження.

Наразі слідчі повідомили хлопцю про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід.

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