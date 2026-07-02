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Ватикан оголосив про відлучення від Церкви єпископів із братства святого Пія X

Серед мирян відлученими від Церкви вважають тих, хто формально приєднався до організації.

Ватикан оголосив про відлучення від Церкви єпископів із братства святого Пія X
Папа Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Кардинал-префект Дикастерії віровчення Віктор Мануель Фернандес підписав декрет про відлучення від церкви єпископів братства святого Пія X.

Церемонія відбулася вранці 1 липня в Еконі, що у Швейцарії. У роз'яснювальній заувазі Рим детально виклав канонічні покарання за це порушення, передає Vatican News.

Автоматично підпали під екскомуніку (відлучення від Церкви)  головний святитель Альфонсо де Ґаларета, співсвятитель Бернар Фелле, а також нововисвячені єпископи Паскаль Шрайбер, Майкл Ґолдейд, Мішель Пуансіне де Сіврі та Марк Ананп'єр. Вони здійснили хіротонію чотирьох священників без папського мандата і всупереч волі Папи Лева XIV. 

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Канонічне покарання відокремлює від Римської Церкви як єпископів, так і священників братства. Серед мирян відлученими від Церкви вважають тих, хто формально приєднався до цієї організації.

Дикастерія пояснила, що численні спроби повернути прихильників руху архиєпископа Марселя Лефевра до повної єдності з Католицькою Церквою виявилися марними. Ситуація загострилася через останні свячення, які порушили канонічне право. Дикастерія наголосила, що така непокора практично заперечує першість Риму і є причиною схизми.

Відповідно до оприлюднених правил, священнослужителі Братства святого Пія X відтепер перебувають у розколі, вважаються схизматиками і підпадають під відлучення від Церкви. Миряни підпадають під це ж покарання у разі формального приєднання до руху на умовах зауваги Папської ради з питань законодавчих текстів від 1996 року. 

Крім того, Ватикан наголошує, що священнослужителі братства незаконно уділяють таїнства, а уділені ними таїнства сповіді і шлюбу є недійсними.

Водночас Церква заявляє про готовність прийняти з любов’ю всіх, хто забажає повернутися до повного сопричастя. Процедури для цього у різних випадках нададуть апостольські нунції. Наразі вірних закликають залишатися вірними у єдності з Римським Архиєреєм та утримуватися від участі в богослужіннях і заходах братства святого Пія X.

Днями глава Католицької церкви Папа Лев XIV закликав групу католиків-ультратрадиціоналістів відмовитися від запланованого призначення нових єпископів. Цей крок може призвести до повного розколу з Ватиканом.

  • Священниче братство святого Пія X заснував архиєпископ Марсель Лефевр. Воно відділилося від Папи та вийшло із сопричастя з Церквою Риму, висвячуючи єпископів без папського мандата. 
  • Під час Другого Ватиканського собору Лефевр, хоча й належав до меншості, яка виступала проти деяких реформ, підписав як Конституцію про літургію, так і Декларацію про релігійну свободу. 
  • Заснувавши в 1970 році Братство святого Пія X в Еконі, Лефевр відмовився здійснювати богослужіння за новим Месалом, а в 1974 році назвав соборні реформи «руйнівними для Церкви нововведеннями».
  • Після неодноразових відмов Лефевра було позбавлено права здійснювати священні обряди, але він все одно продовжував публічно відправляти богослужіння. 
  • З обранням Івана Павла II Лефевр проявив більшу відкритість, заявивши в 1980 році, що не має сумнівів щодо легітимності нового Папи. У квітні 1988 року кардинал Йозеф Ратцінґер провів триденні переговори з архиєпископом, в результаті яких було укладено спільний доктринальний протокол, підписаний 5 травня: Братство святого Пія X обіцяло вірність Церкві та Папі, приймало вчення Собору та визнавало дійсність Меси за обрядами Павла VI та Івана Павла II. 
  • Крім того, передбачалося висвячення єпископа з числа членів Священничого братства. 
  • 2 лютого цього року братство святого Пія X анонсувало на 1 липня висвячення нових єпископів без погодження з Римом.
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