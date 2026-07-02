Ватикан оголосив про відлучення від Церкви єпископів із братства святого Пія X

Серед мирян відлученими від Церкви вважають тих, хто формально приєднався до організації.

Кардинал-префект Дикастерії віровчення Віктор Мануель Фернандес підписав декрет про відлучення від церкви єпископів братства святого Пія X.

Церемонія відбулася вранці 1 липня в Еконі, що у Швейцарії. У роз'яснювальній заувазі Рим детально виклав канонічні покарання за це порушення, передає Vatican News.

Автоматично підпали під екскомуніку (відлучення від Церкви) головний святитель Альфонсо де Ґаларета, співсвятитель Бернар Фелле, а також нововисвячені єпископи Паскаль Шрайбер, Майкл Ґолдейд, Мішель Пуансіне де Сіврі та Марк Ананп'єр. Вони здійснили хіротонію чотирьох священників без папського мандата і всупереч волі Папи Лева XIV.

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Канонічне покарання відокремлює від Римської Церкви як єпископів, так і священників братства. Серед мирян відлученими від Церкви вважають тих, хто формально приєднався до цієї організації.

Дикастерія пояснила, що численні спроби повернути прихильників руху архиєпископа Марселя Лефевра до повної єдності з Католицькою Церквою виявилися марними. Ситуація загострилася через останні свячення, які порушили канонічне право. Дикастерія наголосила, що така непокора практично заперечує першість Риму і є причиною схизми.

Відповідно до оприлюднених правил, священнослужителі Братства святого Пія X відтепер перебувають у розколі, вважаються схизматиками і підпадають під відлучення від Церкви. Миряни підпадають під це ж покарання у разі формального приєднання до руху на умовах зауваги Папської ради з питань законодавчих текстів від 1996 року.

Крім того, Ватикан наголошує, що священнослужителі братства незаконно уділяють таїнства, а уділені ними таїнства сповіді і шлюбу є недійсними.

Водночас Церква заявляє про готовність прийняти з любов’ю всіх, хто забажає повернутися до повного сопричастя. Процедури для цього у різних випадках нададуть апостольські нунції. Наразі вірних закликають залишатися вірними у єдності з Римським Архиєреєм та утримуватися від участі в богослужіннях і заходах братства святого Пія X.

Днями глава Католицької церкви Папа Лев XIV закликав групу католиків-ультратрадиціоналістів відмовитися від запланованого призначення нових єпископів. Цей крок може призвести до повного розколу з Ватиканом.