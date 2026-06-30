Папа Лев закликав ультратрадиціоналістів скасувати висвячення єпископів, аби запобігти розколу

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Глава Католицької церкви Папа Лев XIV закликав групу католиків-ультратрадиціоналістів відмовитися від запланованого на середу призначення нових єпископів. Цей крок може призвести до повного розколу з Ватиканом.

Про це повідомляє France24.

Ця група – Товариство Святого Пія X (SSPX) – була заснована в 1970 році католиками, які виступали проти ліберальних реформ церкви, запроваджених Другим Ватиканським Собором у 1960-х роках.

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“Я благаю вас і прошу вас усім серцем: будь ласка, поверніться!”, – написав Лев у листі до преподобного Давіде Пальярані, настоятеля Товариства Святого Пія X.

Він назвав цей план розкольницьким актом і “надзвичайно тяжким гріхом”.

У листі понтифік повторив, що Ватикан готовий до діалогу, і попередив про негативні наслідки для всіх причетних.

Згідно з правом Католицької Церкви, будь-яке висвячення єпископів, яке не санкціоноване Ватиканом, має призвести до автоматичного відлучення від церкви як нововисвячених єпископів, так і тих, хто їх висвятив.

У церкві відлучення від церкви виключає особу з таїнств, обрядів та духовного спілкування з католиками.

Десятилітній розкол у Католицькій церкві

Товариство Святого Пія X вже провело висвячення п'яти нових священиків у понеділок поблизу своєї семінарії в Еконі у Швейцарії. Однак висвячення єпископів без папської згоди вважається набагато серйознішим порушенням церковного права.

У 1988 році засновник SSPX, архієпископ Марсель Лефевр з Франції, висвятив чотирьох єпископів. Його негайно відлучили від церкви разом з новими єпископами. Це рішення скасували у 2009 році.

Товариство заявляє про свою присутність у понад 75 країнах на шести континентах, стверджуючи, що має понад 750 священиків і майже пів мільйона вірян. Однак група досі не має юридичного статусу в Католицькій Церкві.

Сам Лефебр помер у 1991 році у віці 85 років.