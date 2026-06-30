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Іран відкинув план Макрона про розмінування Ормузької протоки

В іранському МЗС заявили, що це порушує чинну тимчасову мирну угоду, яку Іран підписав з президентом США Дональдом Трампом.

Іран відкинув план Макрона про розмінування Ормузької протоки
Еммануель Макрон
Фото: EPA

Іран відхилив пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про співпрацю в розмінуванні Ормузької протоки, застерігши Париж від втручання у ситуацію навколо одного із стратегічно найважливіших водних шляхів світу.

Про це повідомляє Politico.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді відхилив пропозицію про те, щоб група країн, включно з Францією та Великою Британією, працювали разом над розмінуванням водного шляху. Він стверджує, що це порушує чинну тимчасову мирну угоду, яку Іран підписав з президентом США Дональдом Трампом.

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“Згідно з Ісламабадським меморандумом про взаєморозуміння, розмінування здійснюється виключно Іраном і жодною іншою країною, і ми принципово не дозволяємо нічого подібного”, – зазначив Гарібабаді. 

Він назвав ситуацію “чутливою та складною” і порадив Франції “не ускладнювати її ще більше своїми провокаціями”.

Ці ремарки були прямою відповіддю на пропозицію Макрона, який раніше в понеділок заявив, що обговорив морську місію з султаном Оману Хайсамом бін Таріком і погодився захистити судноплавство та гарантувати “вільний та безумовний прохід” водним шляхом.

Тегеран також поставив під сумнів переговори між США та Іраном, які, як очікується, відбудуться цього тижня в Досі.

Після обміну ударами минулими вихідними Вашингтон і Тегеран домовилися вчора припинити атаки та відновити переговори. 

Президент Трамп оголосив, що переговори відбудуться в Досі, але речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї наполягає, що переговори зі Сполученими Штатами не заплановані.

  • Остання суперечка підкреслює крихкість режиму припинення вогню. Угода від 17 червня дала Вашингтону та Тегерану 60 днів на виконання 14-пунктового меморандуму, який охоплює судноплавство в Ормузькій протоці, ядерну програму Ірану та переговори щодо постійного перемир'я. Проте сторони вже неодноразово звинувачували одна одну в порушенні умов.
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