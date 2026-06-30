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У Німеччині в центрі для матерів і дітей застрелили шістьох людей

У стрілянині підозрюють чоловіка, який боровся за опікою над донькою.

У Німеччині в центрі для матерів і дітей застрелили шістьох людей
Значок поліцейського Німеччини, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Німеччині у центрі для матерів і дітей застрелили шістьох людей, пише BBC.

У відкритті стрілянини підозрюють чоловіка, який перебував у суперечці щодо опіки над своєю маленькою донькою.

Жертви – чотири жінки та двоє чоловіків – були співробітниками закладу в північному місті Штаде, поблизу Гамбурга. Також кілька інших людей отримали поранення.

Тримісячна дитина стрілка та її мати перебували в офісі в той момент, але не постраждали.

Поліція затримала трьох людей, зокрема підозрюваного у стрілянині.

Міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Даніела Беренс повідомила журналістам, що стрілянина, ймовірно, була “скоєна з сімейних причин”. Вона назвала це “актом насильства, здійсненим надзвичайно холоднокровно, без політичних чи економічних мотивів”.

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