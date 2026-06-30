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Єврокомісія на тлі аномальної спеки розкритикувала скептиків "зеленого курсу"

Ті, хто захищає індустрію викопного палива, отримали "драматичне попередження".

Єврокомісія на тлі аномальної спеки розкритикувала скептиків "зеленого курсу"
Фото: Інтерфакс-Україна

Хвиля аномальної спеки у Європі, яка забрала життя понад 1000 людей, має стати "драматичним попередженням" для тих, хто критикує курс ЄС на зелену енергетику та продовжує відстоювати інтереси нафтової і вугільної промисловості.

Таку позицію Єврокомісії оприлюднила виконавча віцепрезидентка з питань чистого, конкурентного і справедливого переходу Тереза Рібера. Як пише The Guardian, вона назвала брехнею та ідеологічно вмотивованими нісенітницями твердження, що "зелений курс" Євросоюзу на відмову від викопного палива є нібито непопулярним серед населення.

У Брюсселі прямо говорять, що нинішня спека є наслідком того, що суспільство "не було достатньо розумним, щоб усунути першопричини". Рібера засудила тих, хто "досі бореться проти фактів, науки і здорового глузду". 

Нинішня адміністрація Сполучених Штатів відома своєю скептичною позицією щодо кліматичних змін та глобального потепління. Президент США Дональд Трамп неодноразово звинувачував політичних опонентів у "зеленій змові" і "зелених фальсифікаціях", а також закликав до збільшення видобутку і використання викопного палива.

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