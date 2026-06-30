У вівторок в Україні очікується спека до +38°, подекуди грози

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У вівторок, 30 червня, в Україні протримається спекотна погода. Температура повітря підніметься до +38°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вночі у східних областях, вдень у південній частині місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень на Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

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Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 18-23°, вдень 29-34°, на заході та південному заході країни сильна спека 35-38°; у східних областях вночі 15-20°, вдень 24-29°.

На Київщині та в Києві без опадів. Температура по області вночі 18-23°, вдень 29-34°; у Києві вночі 21-23°, вдень 31-33°.

30 червня на Київщині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання", - повідомили в Укргідрометцентрі.