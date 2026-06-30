70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ГоловнаСуспільствоЖиття

У вівторок в Україні очікується спека до +38°, подекуди грози

На Київщині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У вівторок в Україні очікується спека до +38°, подекуди грози
Фото: Український гідрометцентр в Facebook

У вівторок, 30 червня, в Україні протримається спекотна погода. Температура повітря підніметься до +38°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вночі у східних областях, вдень у південній частині місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень на Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Реклама

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 18-23°, вдень 29-34°, на заході та південному заході країни сильна спека 35-38°; у східних областях вночі 15-20°, вдень 24-29°. 

На Київщині та в Києві без опадів. Температура по області вночі 18-23°, вдень 29-34°; у Києві вночі 21-23°, вдень 31-33°.

30 червня на Київщині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies