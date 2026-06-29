Поліцейські провели понад п'ять тисяч рейдів на водоймах України під час операції «Нерест». Вилучили майже 10 тонн незаконно виловленої риби.
Про це повідомили в Департаменті комунікації Національної поліції України.
Профілактичні заходи тривали з 1 квітня до 19 червня. Їх основною метою була протидія браконьєрству та збереження водних біоресурсів у найбільш вразливий період.
Задокументовано 1051 випадок незаконного вилову водних біоресурсів. За 300 фактами розпочато кримінальні провадження.
Завдані державі збитки перевищують 46 мільйонів гривень. Серед вилученого — екземпляри рідкісних видів риб, занесених до Червоної книги України, зокрема білуга, вирезуб, лосось і стерлядь.
"Під час документування правопорушень поліцейські вилучили у браконьєрів 105 плавзасобів, 29 одиниць автомобільного та мототранспорту, а також 1126 одиниць заборонених знарядь лову, серед яких майже 7,5 кілометрів рибальських сіток", - повідомили в поліції.
- ДСНС: цього тижня на водоймах України загинули 46 людей, серед них – 19 дітей. Рятувальники закликали громадян відповідально ставитися до відпочинку біля води.