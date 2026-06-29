У Чорнобильській зоні відчуження фіксується близько 500 осередків пожеж.

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Якість повітря у Київській області станом на 29 червня відповідає допустимим нормам, попри пожежі, що тривають у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

За даними Київської ОВА, результати цілодобового автоматичного фонового моніторингу свідчать, що вміст хімічних і біологічних речовин у повітрі не перевищує встановлених норм.

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Також зазначається, що рівень гамма-випромінювання на території області відповідає природному фону.

За даними екологічної системи SaveEcoBot, яка використовує інформацію супутників NASA, у Чорнобильській зоні відчуження фіксується близько 500 осередків пожеж.

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У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику пояснюють, що загоряння виникають через бойові дії, падіння російських безпілотників, детонацію мін та нерозірваних боєприпасів.

У міністерстві наголошують, що через спеку, відсутність опадів, надзвичайний рівень пожежної небезпеки та забруднення території вибухонебезпечними предметами вогонь може швидко поширюватися.

Водночас фахівці звертають увагу, що індекс якості повітря є динамічним показником і може оперативно змінюватися залежно від розвитку пожежної ситуації.

У Міндовкілля також повідомили, що триває робота над удосконаленням інтегрованої системи екологічного моніторингу, яка має забезпечити оперативне реагування на подібні надзвичайні ситуації.