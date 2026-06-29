Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
ГоловнаСуспільствоПодії

Попри пожежі у Чорнобильській зоні, якість повітря на Київщині залишається в межах норми, – Міндовіклля

У Чорнобильській зоні відчуження фіксується близько 500 осередків пожеж.

Попри пожежі у Чорнобильській зоні, якість повітря на Київщині залишається в межах норми, – Міндовіклля
пожежа у зоні відчуження
Фото: ДАЗВ

Якість повітря у Київській області станом на 29 червня відповідає допустимим нормам, попри пожежі, що тривають у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

За даними Київської ОВА, результати цілодобового автоматичного фонового моніторингу свідчать, що вміст хімічних і біологічних речовин у повітрі не перевищує встановлених норм.

Реклама

Також зазначається, що рівень гамма-випромінювання на території області відповідає природному фону.

За даними екологічної системи SaveEcoBot, яка використовує інформацію супутників NASA, у Чорнобильській зоні відчуження фіксується близько 500 осередків пожеж.

Читайте такожЧерез падіння російських дронів у Чорнобильській зоні виникли пожежі

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику пояснюють, що загоряння виникають через бойові дії, падіння російських безпілотників, детонацію мін та нерозірваних боєприпасів.

У міністерстві наголошують, що через спеку, відсутність опадів, надзвичайний рівень пожежної небезпеки та забруднення території вибухонебезпечними предметами вогонь може швидко поширюватися.

Водночас фахівці звертають увагу, що індекс якості повітря є динамічним показником і може оперативно змінюватися залежно від розвитку пожежної ситуації.

У Міндовкілля також повідомили, що триває робота над удосконаленням інтегрованої системи екологічного моніторингу, яка має забезпечити оперативне реагування на подібні надзвичайні ситуації.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies