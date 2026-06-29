У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
ГоловнаСуспільствоПодії

Через падіння російських дронів у Чорнобильській зоні виникли пожежі

Радіаційний фон у нормі.

Через падіння російських дронів у Чорнобильській зоні виникли пожежі
пожежа у Чорнобильській зоні відчуження
Фото: ДСП "Північна Пуща"

У Чорнобильській зоні відчуження виникли загоряння внаслідок падіння російських безпілотників. 

Про це повідомляє Державне агентство з управління зоною відчуження (ДАЗВ) у Facebook.

У відомстві зазначили, що на території зони триває гасіння пожеж, які виникли після влучання або падіння ворожих БпЛА.

Реклама

"У Чорнобильській зоні триває гасіння пожеж, що виникли на її території внаслідок падіння ворожих БпЛА. До ліквідації загорянь залучено сили підприємств сфери управління ДАЗВ, підрозділи ДСНС та спеціалізовану техніку", – йдеться у повідомленні.

29 червня одну з пожеж у природоохоронному науково-дослідному відділенні повністю ліквідовано. На інших ділянках тривають роботи з локалізації осередків займання та недопущення поширення вогню.

До зони відчуження залучено додаткові сили та засоби зведеного загону ДСНС у Київській області. Для моніторингу ситуації використовується відеоспостереження та технічні засоби Сил оборони України.

Радіаційний контроль здійснюється у безперервному режимі автоматизованою системою моніторингу.

"Перевищень контрольних рівнів потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не зафіксовано", – зазначили в агентстві.

За даними відомства, ситуація перебуває під повним контролем.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies