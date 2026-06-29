Через падіння російських дронів у Чорнобильській зоні виникли пожежі

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У Чорнобильській зоні відчуження виникли загоряння внаслідок падіння російських безпілотників.

Про це повідомляє Державне агентство з управління зоною відчуження (ДАЗВ) у Facebook.

У відомстві зазначили, що на території зони триває гасіння пожеж, які виникли після влучання або падіння ворожих БпЛА.

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"У Чорнобильській зоні триває гасіння пожеж, що виникли на її території внаслідок падіння ворожих БпЛА. До ліквідації загорянь залучено сили підприємств сфери управління ДАЗВ, підрозділи ДСНС та спеціалізовану техніку", – йдеться у повідомленні.

29 червня одну з пожеж у природоохоронному науково-дослідному відділенні повністю ліквідовано. На інших ділянках тривають роботи з локалізації осередків займання та недопущення поширення вогню.

До зони відчуження залучено додаткові сили та засоби зведеного загону ДСНС у Київській області. Для моніторингу ситуації використовується відеоспостереження та технічні засоби Сил оборони України.

Радіаційний контроль здійснюється у безперервному режимі автоматизованою системою моніторингу.

"Перевищень контрольних рівнів потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не зафіксовано", – зазначили в агентстві.

За даними відомства, ситуація перебуває під повним контролем.