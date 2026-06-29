У Запоріжжі росіяни атакували маршрутку, є жертви та поранені (оновлено)

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Сьогодні, 29 червня, російська армія атакувала безпілотником маршрутку у Запоріжжі. За оновленими даними, загинули двоє людей. Поранені шестеро, зокрема дитина.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. Раніше він повідомляв про трьох постраждалих.

«Ворог атакував безпілотником маршрутне таксі в одному із районів Запоріжжя. Поранені двоє чоловіків та жінка. Їм надають медичну допомогу», – написав спочатку Федоров.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки російської атаки у Запоріжжі