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У Запоріжжі росіяни атакували маршрутку, є жертви та поранені (оновлено)

Ворог вдарив дроном.

У Запоріжжі росіяни атакували маршрутку, є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки російської атаки у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, 29 червня, російська армія атакувала безпілотником маршрутку у Запоріжжі. За оновленими даними, загинули двоє людей. Поранені шестеро, зокрема дитина.  

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. Раніше він повідомляв про трьох постраждалих. 

«Ворог атакував безпілотником маршрутне таксі в одному із районів Запоріжжя. Поранені двоє чоловіків та жінка. Їм надають медичну допомогу», – написав спочатку Федоров. 

Наслідки російської атаки у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки російської атаки у Запоріжжі

  • У Запорізькій області вчора через російські обстріли загинули чотири людини, і ще 28 осіб поранені. Ворог бив по 45 населених пунктах, здійснивши 973 удари.
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