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Сибіга вирушив з робочим візитом до Південної Кореї та Японії

У поїздці главу МЗС супроводжує представницька делегація ділових кіл України. 

Сибіга вирушив з робочим візитом до Південної Кореї та Японії
Очільник українського МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочинає робочі візити до Південної Кореї та Японії. Це перший візит очільника українського МЗС до Республіки Корея за 11 років. повідомили у міністерстві.

Сеул та Токіо є важливими партнерами нашої держави в регіоні Східної Азії.

У поїздці главу МЗС супроводжує представники ділових кіл України. 

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У межах візиту до Південної Кореї 29-30 червня Сибіга обговорить зі своїм корейським колегою Чо Хьоном політичні питання, розширення співпраці у торговельно-економічній та гуманітарній сферах та координацію зусиль з актуальних питань міжнародного порядку денного. 

Окремо говоритимуть про залучення підтримки Південної Кореї у протидії збройній агресії РФ та відбудові України.

Крім того, міністр закордонних справ України візьме участь у круглому столі за участі провідних українських та корейських підприємств, зустрінеться з представниками південнокорейських наукових кіл, відвідає єдиний у країні університет, де вивчають українську мову та культуру і зустрінеться з представниками української громади.

30 червня міністр вирушить до Японії. У Токіо відбудуться переговори зі спікером Палати представників та головою Палати радників парламенту Японії, головою японської парламентської асоціації дружби “Японія – Україна”, міністром закордонних справ Японії та іншими членами японського уряду.

Також міністр має виступити на українсько-японському форумі “Енергетичний бізнес-діалог” за участі представників українських ділових кіл.

Міністр також відвідає круглий стіл, до проведення якого приєднаються експерти Японського інституту міжнародних справ.

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