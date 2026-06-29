З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
ГоловнаСуспільствоЖиття

Керівника підприємства підозрюють у постачанні обладнання для російських АЕС

До 24 лютого 2022 року підприємство із Сум напряму співпрацювало з російськими компаніями.

Керівника підприємства підозрюють у постачанні обладнання для російських АЕС

Слідчі поліції повідомили про підозру одному з керівників українського підприємства у справі про постачання обладнання для російських АЕС в обхід санкцій.

Про це повідомили у Головному слідчому управлінні Національної поліції України.

До 24 лютого 2022 року підприємство із Сум напряму співпрацювало з російськими компаніями. Після вторгнення пряме виконання контрактів стало неможливим, однак російські замовники й надалі потребували раніше законтрактованого українського обладнання.

Реклама

Щоб обійти обмеження, до поставок залучили ще одне українське підприємство, яке до цього займалося іншими видами діяльності, а також дві турецькі компанії. Через них до Росії поставили продукцію на майже 5 млн грн. Обладнання призначалося для Ленінградської, Ростовської, Балаковської та Кольської атомних електростанцій.

Слідчі встановили службових осіб підприємства, які брали участь у переговорах із представниками РФ, та зібрали документальні докази господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. 

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили документи й комп’ютерну техніку, а також арештували нерухоме майно підприємства на суму понад 13 млн грн.

Одному з керівників підприємства повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також встановлюються інші особи, причетні до правопорушення.

Досудове розслідування триває.

Оперативний супровід здійснює Управління Служби безпеки України в Сумській області. Процесуальне керівництво – Офіс Генерального прокурора.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies