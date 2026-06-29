До 24 лютого 2022 року підприємство із Сум напряму співпрацювало з російськими компаніями.

Слідчі поліції повідомили про підозру одному з керівників українського підприємства у справі про постачання обладнання для російських АЕС в обхід санкцій.

Про це повідомили у Головному слідчому управлінні Національної поліції України.

До 24 лютого 2022 року підприємство із Сум напряму співпрацювало з російськими компаніями. Після вторгнення пряме виконання контрактів стало неможливим, однак російські замовники й надалі потребували раніше законтрактованого українського обладнання.

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Щоб обійти обмеження, до поставок залучили ще одне українське підприємство, яке до цього займалося іншими видами діяльності, а також дві турецькі компанії. Через них до Росії поставили продукцію на майже 5 млн грн. Обладнання призначалося для Ленінградської, Ростовської, Балаковської та Кольської атомних електростанцій.

Слідчі встановили службових осіб підприємства, які брали участь у переговорах із представниками РФ, та зібрали документальні докази господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили документи й комп’ютерну техніку, а також арештували нерухоме майно підприємства на суму понад 13 млн грн.

Одному з керівників підприємства повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також встановлюються інші особи, причетні до правопорушення.

Досудове розслідування триває.

Оперативний супровід здійснює Управління Служби безпеки України в Сумській області. Процесуальне керівництво – Офіс Генерального прокурора.