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СЗРУ: більше половини росіян живуть в умовах шкідливого хімічного забруднення

Загальне хімічне навантаження на здоров'я росіян за рік зросло на 5,9%.

СЗРУ: більше половини росіян живуть в умовах шкідливого хімічного забруднення
Ілюстративне фото: росіяни у Пскові
Фото: фотограф Дмітрій Марков в Instagram

Понад 83,8 мільйона жителів Росії, або 57% населення країни, перебувають під впливом шкідливого хімічного забруднення. 

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на доповідь "роспотребнадзору" про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення РФ за 2025 рік.

За даними СЗРУ, загальне хімічне навантаження на здоров'я росіян за рік зросло на 5,9%. У розвідці зазначають, що документ фактично свідчить про масштабні екологічні та санітарні проблеми в країні.

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Найвищий рівень забруднення повітря зафіксовано в Хакасії, Алтайському та Красноярському краях. Водночас забруднення повітря поблизу автомагістралей у житлових районах продовжує зростати.

Також у доповіді йдеться про значне забруднення ґрунтів і водойм. Зокрема, понад 28% проб води з джерел питного водопостачання не відповідають санітарно-хімічним нормам, а найгірша ситуація зафіксована в Курганській та Новгородській областях.

Крім того, погіршився стан морської води. Рівень забруднення нафтопродуктами зріс більш ніж у десять разів, а мазутом забруднено 150 пляжів, переважно в районі Анапи та Темрюкського району. Зафіксовано також токсичне ураження риби й об'єктів аквакультури.

У документі зазначено, що частка фальсифікованих продуктів харчування на російському ринку зросла до 5,9%, а понад половина досліджених штамів бактерій, виділених із харчових продуктів, виявилися стійкими до антибіотиків.

У Службі зовнішньої розвідки наголосили, що наведені дані свідчать про системні проблеми з екологічною та санітарною безпекою в Росії, які визнає навіть офіційна статистика РФ.

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