Зеленський: з початку повномасштабної війни Росія пошкодила 740 релігійних споруд в Україні

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила 740 релігійних споруд на території України.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час заходу, присвяченого 30-річчю Конституції України.

За словами глави держави, російські удари зруйнували або пошкодили храми як у великих містах, так і в невеликих населених пунктах.

"740 релігійних споруд України, по яких вдарив Путін. Поранені храми України – посічені кулями, потрощені КАБами й ракетами. Вони є в багатомільйонних містах і маленьких селах", – наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що в ніч на 15 червня до цього переліку Росія додала Успенський собор Києво-Печерської лаври.

"Але ми вистояли, завдяки нашим людям", – підкреслив глава держави.