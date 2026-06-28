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Армія РФ атакувала зупинку громадського транспорту у Херсоні

Поранено цивільного.

Армія РФ атакувала зупинку громадського транспорту у Херсоні
наслідки удару РФ по Херсонщині
Фото: ДСНС України

Армія РФ атакувала з дрона зупинку громадського транспорту у середмісті Херсона, є поранений.

Про це повідомляє Херсонська ОВА .

"Орієнтовно о 09:40 росіяни атакували з дрона зупинку громадського транспорту у середмісті Херсона", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок ворожого удару 62-річний чоловік отримав уламкові поранення ноги, контузію та вибухову травму. Постраждалий отримує всю необхідну меддопомогу.

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