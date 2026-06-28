До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували 39 населених пунктів Херсонщини, поранені цивільні

Восьмеро людей зазнали поранень.

Окупанти атакували 39 населених пунктів Херсонщини, поранені цивільні
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС України

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 39 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок атак постраждали восьмеро цивільних.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Зимівник, Білозерка, Тараса Шевченка, Урожайне, Петропавлівка, Берислав, Раківка, Дар'ївка, Новорайськ, Киселівка, Чарівне, Понятівка, Садове, Антонівка, Томина Балка, Комишани, Софіївка, Правдине, Микільське, Дніпровське, Молодіжне, Осокорівка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Бургунка, Зеленівка, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Львове, Милове, Наддніпрянське, Новодмитрівка, Придніпровське, Токарівка, Томарине, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 11 приватних будинків.Також окупанти понівечили газопровід, господарські споруди, будинок культури, приватні автомобілі.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies