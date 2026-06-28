Окупанти атакували 39 населених пунктів Херсонщини, поранені цивільні

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Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 39 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок атак постраждали восьмеро цивільних.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Зимівник, Білозерка, Тараса Шевченка, Урожайне, Петропавлівка, Берислав, Раківка, Дар'ївка, Новорайськ, Киселівка, Чарівне, Понятівка, Садове, Антонівка, Томина Балка, Комишани, Софіївка, Правдине, Микільське, Дніпровське, Молодіжне, Осокорівка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Бургунка, Зеленівка, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Львове, Милове, Наддніпрянське, Новодмитрівка, Придніпровське, Токарівка, Томарине, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 11 приватних будинків.Також окупанти понівечили газопровід, господарські споруди, будинок культури, приватні автомобілі.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення.