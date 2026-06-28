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Через обстріли РФ на Сумщині постраждали 32 людини, з них – троє дітей

Ворог атакував Сумщину безпілотниками.

Через обстріли РФ на Сумщині постраждали 32 людини, з них – троє дітей
наслідки російських обстрілів
Фото: Поліція Сумської області

У Сумській області внаслідок атак російських безпілотників травмовано 32 людини, серед яких троє дітей. Правоохоронці документують наслідки ворожих ударів.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

У Тростянецькій громаді внаслідок влучання безпілотника у житлові будинки травмувалися шість місцевих жителів – жінки віком 33, 57, 64 та 76 років, а також чоловіки 68 і 71 року.

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В Охтирській громаді через атаку ворожих дронів постраждали 39-річна жінка та 64-річний чоловік.

Найбільше постраждалих зафіксовано у Сумській громаді. Там унаслідок ударів російських безпілотників поранення та травми отримали 22 людини, серед яких троє дітей. Серед постраждалих – чоловіки віком від 42 до 88 років, жінки віком від 30 до 82 років, а також немовля віком півтора місяця, 13-річна дівчина та ще одна дитина.

У Білопільській громаді внаслідок удару ворожого дрона поранено 48-річного чоловіка, а у Великописарівській громаді травми отримав 36-річний місцевий житель.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

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