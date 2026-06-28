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РФ атакувала три райони Дніпропетровщини, є поранені

Ворог майже 20 разів атакував Нікопольський, Дніпровський та Самарівський райони.

РФ атакувала три райони Дніпропетровщини, є поранені
наслідки російських обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Уночі 28 червня ворог майже 20 разів ворог атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Двоє людей поранені.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька,  Покровська – міська і сільська громади. Зайнялася спортшкола.

У Підгородненській громаді Дніпровського району горіла АЗС. Постраждала одна людина.

У Губиниській громаді Самарівського району пожежі виникли на двох АЗС. Пошкоджені авто. Поранень дістала 41-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості.

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