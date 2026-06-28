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Росія атакувала Київ і Харків балістикою (оновлено)

Ворог здійснив декілька пусків.

Росія атакувала Київ і Харків балістикою (оновлено)
ППО Patriot
Фото: Олексій Резніков twitter

Російська армія вночі 29 червня спрямувала на Київ балістику. Відповідне повідомлення оприлюднили Повітряні сили.

Росіяни здійснили декілька пусків. Інші деталі поки невідомі.

Роботу ППО підтвердив міський голова столиці.

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«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!» – сказав він.

Відомо, що у Дарницькому районі за декількома адресами маємо пожежі внаслідок атаки, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Пожежа виникла біля житлового будинку, за іншою адресою горить СТО. Також загорілася нежитлова будівля.

Станом на ранок кількість постраждалих внаслідок нічної атаки зросла до двох осіб.

У Харкові, за інформацією мера міста Ігора Терехова, зафіксовано влучання ракет в Основ’янському районі Харкова. Наслідки уточнюються.

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