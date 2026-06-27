Головне за суботу, 27 червня: 200 боєзіткнень, втрата МіГ-29, підсумки конференції у Ґданську

Бойові дії на Донеччині, 200 бойових зіткнень, ворожі обстріли, повернення з полону сімох цивільних українців. Яким запам’ятається 1585-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 27 червня на фронті від початку доби відбулося 200 бойових зіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 27 червня – в новині.

Уночі 27 червня Повітряні Сили ЗСУ втратили зв’язок із винищувачем МіГ-29. Літак виконував бойове завдання в небі над Полтавщиною.

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Пілот катапультувався і одразу після приземлення вийшов на зв’язок із пошуково-рятувальною командою.

Точні причини та обставини цього інциденту з’ясовуються.

З російського полону вдалося повернути сімох цивільних українців, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Вдалося повернути українців віком від 35 до 66 років. Усіх їх росіяни незаконно затримали у 2022 році під час окупації Маріуполя, Київської, Харківської, Запорізької та Луганської областей.

Серед звільнених – доброволець, який у 2022 році приєднався до бригади "Ангели Тайри" в Маріуполі. Саме того дня разом із ним була затримана й Тайра, яку нам вдалося повернути додому раніше.

Під час чергового обміну військовополоненими Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч із новою російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.

Омбудсмани планують продовжити взаємні візити до місць утримання військовополонених, а також надалі верифікувати українських громадян, які перебувають у російському полоні. У межах цієї зустрічі Лубінець і Лантратова передали одне одному великі списки військовослужбовців обох сторін, які зникли безвісти за особливих обставин.

Докладніше – в новині.

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Під час Конференції з відновлення України у Ґданську було укладено 28 міжнародних угод в енергетичній сфері. Загальний обсяг фінансування проєктів становить майже 2 млрд євро.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Подробиці – в новині.

Президент США Дональд Трамп, який зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7 минулого тижня та перед цим поговорив з Путіним, зазначив, що Україна зараз «досить добре справляється» у війні, повідомляє Axios.

Двоє чиновників, які були присутні на саміті, заявили, що Трамп висловив розчарування Путіним і навіть натякнув, що може відмовитися від «домовленостей Анкориджа», згідно з якими, як зазначає видання, США погодилися на вимогу Росії контролювати Донбас за будь-якою угодою.

Докладніше – в новині.

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