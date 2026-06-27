На Полтавщині ЗСУ втратили винищувач МіГ-29

Уночі 27 червня Повітряні Сили ЗСУ втратили зв’язок із винищувачем МіГ-29.
Про це повідомляє Управління комунікацій командування Повітряних Сил ЗСУ.
Літак виконував бойове завдання в небі над Полтавщиною.
Водночас український пілот зміг успішно катапультуватися. Одразу після приземлення він вийшов на зв’язок із пошуково-рятувальною командою.
Рятувальники оперативно доставили льотчика до медичного закладу, де лікарі проведуть обстеження та нададуть йому всю необхідну допомогу.
Наразі фахівці з’ясовують точні причини та обставини цього інциденту, додали у ПС.