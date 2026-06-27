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На Полтавщині ЗСУ втратили винищувач МіГ-29

Льотчик успішно катапультувався.

На Полтавщині ЗСУ втратили винищувач МіГ-29
фото ілюстративне
Фото: mil.gov.ua

Уночі 27 червня Повітряні Сили ЗСУ втратили зв’язок із винищувачем МіГ-29. 

Про це повідомляє Управління комунікацій командування Повітряних Сил ЗСУ.

Літак виконував бойове завдання в небі над Полтавщиною.

Водночас український пілот зміг успішно катапультуватися. Одразу після приземлення він вийшов на зв’язок із пошуково-рятувальною командою.

Рятувальники оперативно доставили льотчика до медичного закладу, де лікарі проведуть обстеження та нададуть йому всю необхідну допомогу.

Наразі фахівці з’ясовують точні причини та обставини цього інциденту, додали у ПС.

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