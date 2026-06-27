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Російський дрон скинув вибухівку на цивільне авто у Херсоні

Поранень зазнав 48-річний цивільний.

Російський дрон скинув вибухівку на цивільне авто у Херсоні
Наслідки російської атаки на Одещину
Фото: Одеська ОВА

Уранці 27 червня російські окупанти атакували дроном цивільне авто у середмісті Херсона. Є поранений.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 09:55 росіяни атакували з БпЛА цивільну автівку у середмісті Херсона. Внаслідок дронового удару постраждав 48-річний чоловік. У нього – вибухова та закрита черепно-мозкова травми, а також контузія", – ідеться у повідомленні.

Бригада “швидкої” доставила потерпілого до лікарні у середньому стані тяжкості.

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