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На Сумщині за добу понад 60 російських обстрілів: одна людина загинула, 14 поранено

За добу з прикордонних громад Сумщини евакуйовано 34 людей.

На Сумщині за добу понад 60 російських обстрілів: одна людина загинула, 14 поранено
наслідки російських атак
Фото: Нацполіція Сумської області

Упродовж доби російські війська здійснили понад 60 обстрілів по території Сумської області, внаслідок атак одна людина загинула та ще 14 дістали поранення.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Жертвою атаки безпілотника у Верхньосироватській громаді став 66-річний чоловік. Поранення дістали двоє чоловіків віком 35 і 39 років у місті Суми, 53-річна жінка в Кириківській громаді, а також ще п’ятеро людей у Тростянецькій громаді. Крім того, шестеро мешканців Сумської, Миколаївської селищної, Кириківської, Тростянецької та Охтирської громад зазнали гострої реакції на стрес.

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Загалом із ранку 26 до ранку 27 червня російські війська обстріляли 26 населених пунктів у 20 територіальних громадах області. Для атак застосовували міномети, артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіабомби.

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Унаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано приватні й багатоквартирні будинки, господарські споруди, адміністративні та нежитлові приміщення, автомобілі, об’єкти цивільної інфраструктури, а також приміщення церкви.

Крім того, за добу з прикордонних громад Сумщини евакуйовано 34 людей.

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