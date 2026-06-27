Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини

Поранень зазнали 13 цивільних.

Окупанти атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини
Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині
Фото: Херсонська МВА

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 48 населених пунктів Херсонської області. Відомо про 13 поранених цивільних. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Інженерне, Киселівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Білозерка, Берегове, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Янтарне, Берислав, Зміївка, Вільне, Раківка, Урожайне, Тараса Шевченка, Томарине, Чарівне, Милове, Новокаїри, Республіканець, Нова Кам'янка, Біляївка, Гаврилівка, Золота Балка, Петропавлівка, Червоне, Хрещенівка, Новорайськ, Тягинка, Вірівка, Ольгівка, Таврійське, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 приватних будинків.

Також окупанти понівечили комунальне підприємство, автоцентр, поштове відділення, фермерське господарство, господарську споруду, приватний гараж та автомобілі.

Через російську агресію 13 людей дістали поранення. Зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies