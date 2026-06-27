Окупанти атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 48 населених пунктів Херсонської області. Відомо про 13 поранених цивільних.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Минулої доби під ворожим авіційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Інженерне, Киселівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Білозерка, Берегове, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Янтарне, Берислав, Зміївка, Вільне, Раківка, Урожайне, Тараса Шевченка, Томарине, Чарівне, Милове, Новокаїри, Республіканець, Нова Кам'янка, Біляївка, Гаврилівка, Золота Балка, Петропавлівка, Червоне, Хрещенівка, Новорайськ, Тягинка, Вірівка, Ольгівка, Таврійське, Козацьке та місто Херсон.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 приватних будинків.
Також окупанти понівечили комунальне підприємство, автоцентр, поштове відділення, фермерське господарство, господарську споруду, приватний гараж та автомобілі.
Через російську агресію 13 людей дістали поранення. Зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей.