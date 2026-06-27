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Таллінн прийматиме наступну Конференцію з відновлення України у 2027 році

Естонія має намір залучити до організації заходу й інші балтійські країни.

Таллінн прийматиме наступну Конференцію з відновлення України у 2027 році
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Естонії підтвердило, що містом, що прийматиме наступну Конференцію з відновлення України вже у 2027 році, буде Таллінн.

Як пише "Європейська правда", естонський уряд назвав відбудову нашої держави найбільшим економічним проєктом у Європі в наступне десятиліття. МЗС нагадало, що Естонія бере участь у сотнях проєктів, спрямованих на відновлення України після російської агресії, ще починаючи з 2022 року.

Очільник відомства Маргус Тсахкна пообіцяв залучити до підготовки талліннської конференції інші країни Балтії та півночі Європи, з якими Естонія взаємодіє у форматі NB8.

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