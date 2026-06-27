Таллінн прийматиме наступну Конференцію з відновлення України у 2027 році

Міністерство закордонних справ Естонії підтвердило, що містом, що прийматиме наступну Конференцію з відновлення України вже у 2027 році, буде Таллінн.
Як пише "Європейська правда", естонський уряд назвав відбудову нашої держави найбільшим економічним проєктом у Європі в наступне десятиліття. МЗС нагадало, що Естонія бере участь у сотнях проєктів, спрямованих на відновлення України після російської агресії, ще починаючи з 2022 року.
Очільник відомства Маргус Тсахкна пообіцяв залучити до підготовки талліннської конференції інші країни Балтії та півночі Європи, з якими Естонія взаємодіє у форматі NB8.
- Цьогоріч на конференції у Гданську Україна підписала близько 160 угод з урядами та компаніями на загальну суму близько 10 мільярдів євро.
- Через україно-польське дипломатичне протистояння делегацію нашої держави очолював не Президент Володимир Зеленський, а прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.