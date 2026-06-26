За день там зафіксували понад два десятки штурмів.

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Станом на 22:00 26 червня на фронті зафіксували 205 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев'ять боєзіткнень із росіянами, три бої тривають. Водночас окупанти здійснили 60 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

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На Південно-Слобожанському українські воїни відбили п'ять штурмових дій загарбників у районі населеного пункту Стариця. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Колісниківка, Новоплатонівка та в напрямку Богуславки. Усі атаки успішно відбито.

На Лиманському напрямку зафіксовані дев'ять ворожих атак. Наші захисники відбили вісім спроб загарбників просунутися в районах Ставків, Дробишевого, Лиману, Озерного та в напрямку Новоєгорівки, Шийківки. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському противник 24 рази намагався вклинитися в нашу оборону. 21 атаку відбито поблизу Калеників, Закітного та в бік населених пунктів Крива Лука, Різниківка, Рай-Олександрівка. Три боєзіткнення тривають.

На Краматорському зафіксували одну штурмову дію окупантів у напрямку населеного пункту Миколаївка.

На Костянтинівському окупанти здійснили 11 атак. Дев'ять штурмів відбиті поблизу населених пунктів Плещіївка, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки, два боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку зафіксовані 28 штурмових дій агресора. Українські оборонці вже відбили 25 атак у районах Родинського, Сергіївки, Удачного, Софіївки, Новоолександрівки, Дорожнього, Василівки та в бік населених пунктів Торецьке, Затишок, Матяшеве, Гришине, Новопавлівка, Вільне, Новий Донбас, Білицьке, Новомиколаївка. Три атаки тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні втрати ворога на Покровському напрямку склали 38 окупантів ліквідованими та 17 пораненими. Знешкоджено одну одиницю автомобільної техніки, чотири одиниці спеціальної техніки та 218 безпілотних літальних апаратів. Також пошкоджено одну артилерійську систему, три одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки.

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На Олександрівському напрямку противник один раз атакував у районі Вороного.

На Гуляйпільському окупанти здійснили 20 атак у районах населених пунктів Рибне, Воздвижівка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Чарівне та у бік Добропілля, Цвіткового. Усі штурми успішно відбито.

На Оріхівському наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Лугівського.

На Придніпровському напрямку ворог сьогодні активності не проявляв.