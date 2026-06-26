«Схеми»: Три фірми внесли частину застави за ексміністра Галущенка

За ексміністра енергетики Германа Галущенка вже внесли 105 мільйонів гривень із необхідних 150 мільйонів.

Як повідомляють «Схеми», кошти надали три приватні підприємства зі сумнівною прибутковістю.

Найбільший внесок - 54 мільйони гривень - зробила компанія «Тетрас Оптіма», яка офіційно займається оптовим продажем деревини. Фірмою володіє Тетяна Ліннікова з Харківщини. Згідно з офіційними звітами за 2023 рік, чистий заробіток компанії склав символічні 35,6 тисяч гривень, а вже у 2026 році держава судилася з нею через податковий борг у 4 тисячі гривень.

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Наприкінці 2024 - на початку 2025 років серед засновників цієї структури фігурував інвестфонд «Адамант». Ця організація тісно пов'язана з бізнес-групою «Авалон» львівського підприємця Григорія Козловського.

Ще 46 мільйонів гривень перерахувала новостворена броварська компанія «Гіран Констракт», яка торгує сантехнікою і опалювальним обладнанням. За інформацією системи YouControl, підприємство має статутний капітал усього 5 тисяч гривень, нульові прибутки за минулі роки й лише одну особу в штаті.

Очолює компанію Олена Сідун. У телефонних книгах її контакт часто підписаний як «Контролер ЛьвівОблЕнерго» чи «Контролер Світло Львів».

Ще 5 мільйонів гривень додала харківська компанія «Скайт Рітейл» (також спеціалізується на деревині). У її звітності за 2023 рік колишній власник Дмитро Островський декларував повну відсутність доходів і капітал у 200 тисяч гривень. Згодом фірма перестала звітувати, змінила реєстрацію на Київську область, а новою бенефіціаркою стала Тетяна Степних.

Оскільки станом на п’ятницю, 26 червня, захист Галущенка зміг зібрати лише дві третини від встановленої судом суми, ексміністр залишається під вартою і проведе найближчі вихідні у слідчому ізоляторі.