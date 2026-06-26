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«Схеми»: Три фірми внесли частину застави за ексміністра Галущенка

Журналісти з’ясували, що у компаній – сумнівна прибутковість.

«Схеми»: Три фірми внесли частину застави за ексміністра Галущенка
ексміністр енергетики Герман Галущенко
Фото: mev.gov.ua

За ексміністра енергетики Германа Галущенка вже внесли 105 мільйонів гривень із необхідних 150 мільйонів. 

Як повідомляють «Схеми», кошти надали три приватні підприємства зі сумнівною прибутковістю.

Найбільший внесок - 54 мільйони гривень - зробила компанія «Тетрас Оптіма», яка офіційно займається оптовим продажем деревини. Фірмою володіє Тетяна Ліннікова з Харківщини. Згідно з офіційними звітами за 2023 рік, чистий заробіток компанії склав символічні 35,6 тисяч гривень, а вже у 2026 році держава судилася з нею через податковий борг у 4 тисячі гривень.

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Наприкінці 2024 - на початку 2025 років серед засновників цієї структури фігурував інвестфонд «Адамант». Ця організація тісно пов'язана з бізнес-групою «Авалон» львівського підприємця Григорія Козловського. 

Ще 46 мільйонів гривень перерахувала новостворена броварська компанія «Гіран Констракт», яка торгує сантехнікою і опалювальним обладнанням. За інформацією системи YouControl, підприємство має статутний капітал усього 5 тисяч гривень, нульові прибутки за минулі роки й лише одну особу в штаті.

Очолює компанію Олена Сідун. У телефонних книгах її контакт часто підписаний як «Контролер ЛьвівОблЕнерго» чи «Контролер Світло Львів». 

Ще 5 мільйонів гривень додала харківська компанія «Скайт Рітейл» (також спеціалізується на деревині). У її звітності за 2023 рік колишній власник Дмитро Островський декларував повну відсутність доходів і капітал у 200 тисяч гривень. Згодом фірма перестала звітувати, змінила реєстрацію на Київську область, а новою бенефіціаркою стала Тетяна Степних. 

Оскільки станом на п’ятницю, 26 червня, захист Галущенка зміг зібрати лише дві третини від встановленої судом суми, ексміністр залишається під вартою і проведе найближчі вихідні у слідчому ізоляторі.

  • Цього місяця ВАКС продовжив строк тримання під вартою Галущенка, але зменшив заставу до 150 млн грн.
  • Верховна Рада відправила колишнього посадовця у відставку з поста міністра юстиції 19 листопада 2025 року. Вищий антикорупційний суд 17 лютого цього року обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 200 млн грн застави.
  • Галущенка затримали під час спроби виїзду з України "у межах справи "Мідас" 15 лютого. Йому повідомлено про підозру у справі "Мідас": інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації. За інформацією антикорупційних органів, через довірену особу ексміністра злочинна організація отримала понад $112 млн.
  • Галущенко обіймав посади міністра енергетики (29 квітня 2021 - 17 липня 2025), міністра юстиції (17 липня 2025 - 19 листопада 2025).
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