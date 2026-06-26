У Херсоні російський дрон атакував цивільне авто, загинула людина

Російські військові атакували з БпЛА цивільне авто у Херсоні. Унаслідок атаки загинула людина.
Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
"Російські військові вбили людину черговою атакою дрона у Херсоні. Близько 18:15 окупанти атакували безпілотником цивільний автомобіль в Дніпровському районі", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок ворожого удару авто згоріло вщент. Людина, яка перебувала всередині, загинула на місці. Через сильні ушкодження особу загиблого наразі встановлюють.
- Армія Росії вдень п'ятниці атакувала Херсон сімома КАБами. Загалом вона провела три авіаудари. Семеро людей поранені.