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У Херсоні російський дрон атакував цивільне авто, загинула людина

Особу загиблого встановлюють.

У Херсоні російський дрон атакував цивільне авто, загинула людина
наслідки атаки РФ
Фото: Херсонська ОВА

Російські військові атакували з БпЛА цивільне авто у Херсоні. Унаслідок атаки загинула людина.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

"Російські військові вбили людину черговою атакою дрона у Херсоні. Близько 18:15 окупанти атакували безпілотником цивільний автомобіль в Дніпровському районі", – ідеться у повідомленні. 

Унаслідок ворожого удару авто згоріло вщент. Людина, яка перебувала всередині, загинула на місці. Через сильні ушкодження особу загиблого наразі встановлюють.

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