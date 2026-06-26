У Херсоні російський дрон атакував цивільне авто, загинула людина

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Російські військові атакували з БпЛА цивільне авто у Херсоні. Унаслідок атаки загинула людина.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

"Російські військові вбили людину черговою атакою дрона у Херсоні. Близько 18:15 окупанти атакували безпілотником цивільний автомобіль в Дніпровському районі", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок ворожого удару авто згоріло вщент. Людина, яка перебувала всередині, загинула на місці. Через сильні ушкодження особу загиблого наразі встановлюють.