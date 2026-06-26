Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали десятеро цивільних

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На Херсонщині через російські обстріли травм зазнали 10 цивільних. Правоохоронці фіксують наслідки.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

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За даними слідства, 26 червня російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, дронами різного типу. Здійснила також авіаудари.

Унаслідок російської агресії 10 людей дістали травм.

Близько 11:00 російська авіація здійснила удар по Херсону. Внаслідок чого семеро людей потребували медичної допомоги.

Також в обласному центрі від ворожих дронів постраждало двоє містян. І ще одна людина дістала травм через артилерійський обстріл Білозерки.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, гуманітарний склад, дошкільний заклад, готель, поштове відділення, господарчі споруди, гаражі, вантажний та легковий автотранспорт.