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ЦПД: Кремль намагається вплинути на польське суспільство через відео з антиукраїнськими наративами

Через відео польській аудиторії намагаються нав’язати ідеї про "спільні інтереси" Польщі та РФ.

ЦПД: Кремль намагається вплинути на польське суспільство через відео з антиукраїнськими наративами
Фото: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації повідомляє про чергову інформаційну операцію Кремля, спрямовану на польське суспільство. Для цього пропагандисти використовують TikTok.

За інформацією ЦПД, російські пропагандистські ресурси намагаються інтегрувати власні наративи у новий антиукраїнський тренд, що набирає поширення у польському сегменті платформи.

Йдеться про відеоконтент, який поширюють акаунти ультраправої тематики. У цих матеріалах використовується радикальна реп-композиція із закликами до насильства щодо українців, що, за оцінкою фахівців, може бути частиною ширшої інформаційної кампанії.

У Центрі зазначають, що через мережу анонімних акаунтів, які системно публікують антиукраїнський контент, польській аудиторії намагаються нав’язати ідеї про "спільні інтереси" Польщі та Росії, а також просувати наратив про нібито "спільного ворога" у вигляді України.

У ЦПД наголошують, що такі дії мають ознаки інформаційного впливу, метою якого є дестабілізація суспільних настроїв у Польщі та зниження рівня підтримки України.

У відомстві підкреслюють, що росія продовжує активно використовувати соціальні мережі для поширення пропаганди та маніпуляцій у європейському інформаційному просторі.

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