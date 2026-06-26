ЦПД: Кремль намагається вплинути на польське суспільство через відео з антиукраїнськими наративами

Через відео польській аудиторії намагаються нав’язати ідеї про "спільні інтереси" Польщі та РФ.

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Центр протидії дезінформації повідомляє про чергову інформаційну операцію Кремля, спрямовану на польське суспільство. Для цього пропагандисти використовують TikTok.

За інформацією ЦПД, російські пропагандистські ресурси намагаються інтегрувати власні наративи у новий антиукраїнський тренд, що набирає поширення у польському сегменті платформи.

Йдеться про відеоконтент, який поширюють акаунти ультраправої тематики. У цих матеріалах використовується радикальна реп-композиція із закликами до насильства щодо українців, що, за оцінкою фахівців, може бути частиною ширшої інформаційної кампанії.

У Центрі зазначають, що через мережу анонімних акаунтів, які системно публікують антиукраїнський контент, польській аудиторії намагаються нав’язати ідеї про "спільні інтереси" Польщі та Росії, а також просувати наратив про нібито "спільного ворога" у вигляді України.

У ЦПД наголошують, що такі дії мають ознаки інформаційного впливу, метою якого є дестабілізація суспільних настроїв у Польщі та зниження рівня підтримки України.

У відомстві підкреслюють, що росія продовжує активно використовувати соціальні мережі для поширення пропаганди та маніпуляцій у європейському інформаційному просторі.