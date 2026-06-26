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Україна і Росія провели обмін полоненими: 160 захисників повернулися додому

Усі вони перебували в неволі ще з першого року повномасштабної війни. Більшість звільнених, 115 людей, є оборонцями Маріуполя. 

Україна і Росія провели обмін полоненими: 160 захисників повернулися додому
Обмін полоненими
Фото: Зеленський у Telegram

Україна і Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулися 160 українців, які були в полоні з 2022 року, повідомив президент Володимир Зеленський.  

Серед звільнених – військові Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, НГУ, медичних сил, ТрО і прикордонники. Вони боронили державу в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському і Сумському напрямках.

Обмін полоненими 26 червня
Фото: Координаційний штаб із питань поводження з полоненими в Telegram
Обмін полоненими 26 червня

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Обмін полоненими 26 червня
Фото: Кирило Буданов у Telegram
Обмін полоненими 26 червня

«Дякую всій нашій команді, яка щодня працює над поверненням наших людей. Особлива вдячність усім нашим підрозділам, які на передовій поповнюють обмінний фонд для України та своєю сміливістю забезпечують нам можливість повертати людей. Памʼятаємо про всіх, хто в неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу. Усіх маємо повернути – і військових, і цивільних», – прокоментував глава держави.  

Голова Офісу президента Кирило Буданов уточнив, що більшість звільнених є захисниками Маріуполя і Азовсталі. 

«Дякую представникам Сполучених Штатів Америки та Об’єднаних Арабських Еміратів, які продовжують сприяти процесу звільнення наших людей. Черговий доказ результативної системної роботи наших партнерів ми бачимо зараз», – сказав він. 

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з полоненими, 115 захисників – це оборонці Маріуполя. 58 звільнених є офіцерами.

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